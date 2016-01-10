أبوظبي.. الحكم بإعدام إماراتي انضم لداعش

أصدرت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا الإماراتية حكماً بالإعدام على إماراتي انضم لتنظيم داعش، وأصدرت قراراً بالسجن 7 سنوات لاثنين آخرين سعيا للانضمام لداعش وقضت بـ 3 سنوات لمتهم رابع، وفق ما ذكر موقع "24" الإماراتي.

كما أصدرت الاتحادية العليا بأبوظبي حكماً على محمد عوني، عربي الجنسية بالسجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف درهم، والإبعاد عن الدولة بتهمة الإساءة والترويج لداعش، وقضت بالسجن 5 أعوام والإبعاد لمنار جودي عباس آسيوي الجنسية لإدانته بالتخابر لصالح بلده الأم.

وحجزت المحكمة قضية جماعة المنارة الإرهابية المتهم فيها 41 شخصاً بينهم 39 إماراتياً للنطق بالحكم في جلسة 6 مارس المقبل، وذلك ضمن جلسات عقدتها المحكمة الاتحادية اليوم الأحد للنظر في مجموعة من قضايا أمن الدولة.