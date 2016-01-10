أميركا تشن ضربة بطائرة بلا طيار في شرق أفغانستان

نفذت الولايات المتحدة ضربة بطائرة بلا طيار في أفغانستان الأسبوع الماضي إلا أن متحدثا من الجيش الأميركي رفض تأكيد تقارير بأنها قتلت ما يصل إلى 20 من أعضاء تنظيم داعش في إقليم ننكرهار بشرق البلاد.

ورغم أن الولايات المتحدة أنهت عملياتها القتالية في أفغانستان بنهاية عام 2014، إلا أنها ما زالت تحتفظ بقوة للعمليات المتعلقة بمكافحة الإرهاب مع تقديم النصح أيضا والمساعدة للشرطة والجنود الأفغان الذين يقاتلون حركة طالبان.

وقال الكولونيل مايكل لوهرون المتحدث باسم الجيش الأميركي ردا على تقارير عن هجوم بطائرة بلا طيار في ننكرهار إن القوات الأميركية نفذت "ضربة مناهضة للإرهاب" يوم الجمعة إلا أنه لم يحدد مكانها أو يقدر عدد الضحايا.

وأضاف أن "سياسة الولايات المتحدة وأفغانستان عدم مناقشة تفاصيل عمليات مكافحة الإرهاب".

وذكرت تقارير إعلامية أفغانية أن ما يصل إلى 20 متشددا من داعش قتلوا عندما أصابت طائرة بلا طيار مجمعا يوم الجمعة.

ونقلت وكالة خامه برس للأنباء عن مسؤولين قولهم إن الضربة نفذت بعد أن قطع متشددون من داعش رؤوس 7 أشخاص، بينهم 6 مسلحين من طالبان في منطقة أتشين بالإقليم.

وأوضحت الوكالة أن الضربات قتلت 19 متشددا غير أن تقارير أخرى ذكرت أن عدد القتلى ربما يصل إلى 20.