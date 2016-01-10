الصين.. اعتقال 4 نشطاء عماليين

أفاد محامون الأحد أن الصين اعتقلت رسمياً أربعة نشطاء عماليين ساعدوا في معركة خاضها العمال للحصول على حقوقهم فيما تصعد الحكومة حملة على النشطاء.



وتقول جماعات حقوقية إن الحملة الحالية على المعارضين هي الأعنف منذ عقدين التي تشهدها الصين حيث أدى تباطؤ النمو في زيادة النزاعات العمالية خاصة في إقليم قوانغدونغ وهو مركز صناعي في جنوب البلاد.



وذكر تشنغ تشون تشيانغ محامي تسنغ في يانغ مدير مركز بانيو للعمالة الوافدة في مدينة قوانغتشو الجنوبية أن موكله متهم "بتكدير النظام الاجتماعي".

وتسنغ أحد أبرز النشطاء العماليين في الصين الذين ناضل كثير منهم من أجل الحقوق القانونية للعمال مثل عقود عمل ملائمة واشتراكات في التأمين الاجتماعي.