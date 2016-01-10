باكستان تبلغ كيري: نحقق في الهجوم على قاعدة هندية

طمأن رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف، وزير الخارجية الأميركي جون كيري، يوم الأحد، أن بلاده تحقق في الهجوم الدامي على قاعدة جوية هندية و"ستكشف عن الحقيقة" في وقت قريب، بحسب مسؤولين.

ويشتبه مسؤولون هنود في أن الهجوم الذي تعرضت له قاعدة باثنكوت في الثاني من يناير، وأدى الى مقتل 7 جنود، شنته جماعة "جيش محمد" التي مقرها في باكستان.

وألقى هذا الحادث بظلاله على خطط إجراء محادثات بين البلدين الخصمين في وقت لاحق من الأسبوع الحالي.

وقال شريف لكيري: "نحن نجري تحقيقات سريعة وشفافة وسنكشف عن الحقيقة"، بحسب بيان أصدره مكتبه في وقت لاحق يوم السبت عقب مكالمة من كيري في وقت سابق ذلك اليوم.

وأكد شريف أن باكستان تقضي على الإرهاب على أراضيها، ولن تسمح لأي شخص باستخدام أراضيها لشن عمليات إرهابية في الخارج.

ويهدد الهجوم النادر الذي استهدف منشأة عسكرية هندية خارج إقليم كشمير المتنازع عليه، بتقويض العلاقات التي تتحسن بين الهند وباكستان.

ومن المقرر أن يجري البلدان محادثات على مستوى وزيري الخارجية في إسلام أباد في 15 يناير.

ويأتي الهجوم بعد أسبوع من زيارة مفاجئة قام بها رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي الى باكستان، هي الأولى التي يقوم بها رئيس وزراء هندي الى إسلام أباد منذ 11 عاما.