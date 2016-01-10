بولندا تستدعي سفير ألمانيا بسبب تصريحات "معادية"

استدعى وزير خارجية بولندا فيتود فاشتشوفسكي سفير ألمانيا اليوم الأحد بسبب ما وصفته حكومته بأنها "تصريحات معادية لبولندا أدلى بها ساسة ألمان".

وقال أرتور دموخوفسكي المتحدث باسم وزير الخارجية لقناة إن.24 التلفزيونية الإخبارية "لا يتعلق الأمر بتعليق واحد محدد هناك عدد غير قليل من هذه التصريحات." وأضاف أن البيان بمثابة "دعوة مهذبة" لاجتماع من المقرر أن يعقد قبل مساء غد الاثنين.

وكان وزير العدل البولندي قد انتقد تصريحات جونتر أوتينجر مفوض للاتحاد الأوروبي للشؤون الاجتماعية، وهو ألماني الجنسية بشأن قواعد جديدة للإعلام في بولندا ووصفها بأنها "سخيفة" في خطاب يمثل أدنى مستوى في العلاقات بين الحكومة البولندية الجديدة والاتحاد وألمانيا.

وكانت العلاقات بين بولندا والاتحاد الأوروبي تدهورت منذ أن فاز حزب القانون والعدالة بالانتخابات التي جرت في أكتوبر ببرنامج يشكك في جدوى عضوية الاتحاد.

وكان أوتينجر قد طالب بوضع بولندا أكبر عضو في الاتحاد من دول شرق أوروبا تحت المراقبة بسبب خططها لإخضاع محطات التلفزيون والإذاعة العامة لإشراف الدولة وتغيير تشكيل المحكمة الدستورية.