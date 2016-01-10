توقيف أحد أخطر مهربي الكبتاغون في لبنان

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني في بيان أن "مكتب مكافحة المخدرات المركزي تمكن بالتنـــسيق مع السلطات الأمنية المختصة في السعودية في 30 ديسمبر الماضي، من توقيـــف أحد أخطر مهربي حبوب الكبتاغون إلى دول الخليج في محلة أنطلياس - الضبية، وهو: خ. ف. (مواليد 1991، سـوري) ملقب بأبي مشعل، وهو رئيس شبكة دولية لتهريب حبوب الكبتاغون بكميات كبيرة وبأساليب مختلفة"، وذلك ضمن إطار ملاحقة شبكات تصنيع حبوب الكبتاغون وتهريبها، وبنتيجة المــتابعة والرصد الدقيق لأشهر عدة.

وأكد البيان أنه "تم ضبط 12 مليون حبة كبتاغون في عمليات لعب فيها الموقوف دور العقل المدبر، كما قام بإخفاء الحبوب المخدرة في شحنات تحتوي على مفروشات وطاولات وأوان منزلية ومعدات زراعية وغيرها. وبالتحقيق معه اعترف بارتكاب عمليات حصلت سابقاً. وتم توقيف أشخاص آخرين متورطين معه بعمليات التهريب المذكورة". ولا تزال التحقيقات جارية للكشف عن المزيد من المعلومات.

