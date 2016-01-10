قائد الجيش الباكستاني: أي تهديد للسعودية سيثير ردا قويا

أكد قائد الجيش الباكستاني، الفريق أول راحيل شريف، على أن أي تهديد لسلامة الأراضي السعودية من شأنه أن يثير ردة فعل قوية من باكستان.

وعقد ولي ولي العهد السعودي وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان آل سعود محادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف تناولت أوجه التعاون المختلفة بين البلدين، حيث إتفق الزعيمان على تعزيز علاقات التعاون في كافة المجالات بما في ذلك الدفاع والأمن ومكافحة الإرهاب، والتجارة والإستثمار وتوفير الأيدي العاملة، كما إتفقا على على تطوير رؤية مضادة للقضاء على الفكر المتطرف.

وخلال اللقاء أثني رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف على الروابط التاريخية والثقافية والدينية والأخوية التي تجمع بين الشعبين الباكستاني والسعودي، مضيفا أن الشعب الباكستاني يكن كل الإحترام والتقدير للمملكة العربية السعودية و لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، كما أكد نواز شريف على أن الشعب الباكستاني سيقف دوما إلى جانب المملكة العربية السعودية ضد أي تهديد يمس سيادتها وسلامة أراضيها مشيرا إلى أن باكستان تولي أهمية كبيرة لأمن دول المجلس.

فيما نقل بيان الجيش الباكستاني عن الأمير محمد بن سلمان إشادته بباكستان وقواتها المسلحة والأهمية التي توليها المملكة تجاهها.

من جانبه أشاد ولي العهد السعودي وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان آل سعود بالجهود التي تبذلها قوات الأمن الباكستانية لفرض القانون وإجتثاث الإرهاب في باكستان لاسيما العملية العسكرية " ضرب الغضب"، مجددا دعم المملكة الكامل لمواقف باكستان بشأن جميع القضايا.