كاميرون: الخروج من أوروبا ليس حلا لمشاكل بريطانيا

حذر رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، يوم الأحد، من أن خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي "ليس الحل الصحيح" لمشاكل بريطانيا، إلا أنه تعهد ببذل "كل جهد ممكن" لإنجاح خروج بلاده من الاتحاد إذا اختار البريطانيون ذلك.

وصرح كاميرون في برنامج بثته شبكة "بي بي سي" بأنه "يقترب" من الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي على إصلاحات، وأنه منفتح على أية حلول بديلة للمشاكل العالقة المتعلقة بدفع معونات اجتماعية للمهاجرين من الاتحاد الأوروبي والتي يرغب في تشديدها.

وقال إن اقتراحه بفرض حظر لمدة 4 سنوات على المزايا الممنوحة للمهاجرين الذين يعملون بأجور منخفضة "لا يزال مطروحا على الطاولة"، ولكنه يمكن أن يوافق على خطة "قوية بنفس الدرجة" لمعالجة ما يسمى بسياحة المعونات.

وأضاف: "لدينا نظام معونات يختلف عن الأنظمة المعمول بها في العديد من الدول الأوروبية يتيح لك الاستفادة المباشرة، وهذا هو ما يخلق الكثير من الصعوبات".

وقال إنه متفائل بشأن التوصل إلى اتفاق خلال قمة الاتحاد الأوروبي التي ستجري في فبراير.

وأوضح أنه يمكن تأجيل الاستفتاء المقرر حول استمرار بريطانيا في الاتحاد الأوروبي أواخر 2017، في حال لم يتمكن من الحصول على تنازلات مرضية من بروكسل.

وأضاف أنه في حال توصل الى اتفاقيات مع الاتحاد الاوروبي، فإنه سيواصل حملته للبقاء في الاتحاد، وقال: "لا أعتقد أن الخروج من الاتحاد هو الحل الصحيح".

وأظهرت استطلاعات جرت أخيرا في بريطانيا زيادة أعداد الراغبين في الخروج من الاتحاد.