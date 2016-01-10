واشنطن تنشر فيديو يظهر تهديد إيران للملاحة الدولية

بثت البحرية الأميركية السبت شريطاً مصوراً بالأبيض والأسود قالت إن طائرة هليكوبتر أميركية صورته ويظهر سفينة تابعة للحرس الثوري الإيراني تطلق صواريخ غير موجهة في 26 ديسمبر الماضي، قرب سفن حربية من بينها حاملة الطائرات الأميركية (هاري إس.ترومان) في مضيق هرمز.

ونفت إيران آخر الشهر الماضي إطلاق سفن الحرس الثوري الإيراني صواريخ مثلما قالت الولايات المتحدة. وقال متحدث باسم الحرس الثوري إن هذا الاتهام "الكاذب بمثابة حرب نفسية".



وقالت البحرية الأميركية إن صور الرادار التي التُقطت بالأشعة تحت الحمراء أظهرت "سفناً هجومية سريعة" تطلق عدة صواريخ "من مسافة قريبة" على ترومان والمدمرة بلكيلي المزودة بصواريخ موجهة والفرقاطة بروفنس التابعة للبحرية الفرنسية وسفن تجارية في ذلك الممر المائي المزدحم.



وأكد هذا النزاع التوترات المستمرة بين الولايات المتحدة وإيران رغم الاتفاق الدولي الذي تم التوصل إليه العام الماضي للحد من البرنامج النووي الإيراني.



وتبلغ مدة الشريط المصور الذي التقطته طائرة هليكوبتر من طراز سي هوك نحو 30 ثانية. وقالت البحرية الأميركية إن الصواريخ أُطلقت " داخل ممر لحركة الملاحة البحرية معترف به دولياً" أثناء مرور ترومان والسفن الأخرى في مضيق هرمز إلى الخليج.



وأعلن الجيش الأميركي في 29 ديسمبر روايته عن الحادث. ووصف متحدث باسم القيادة المركزية الأميركية في ذلك الوقت التصرفات الإيرانية بأنها "استفزازية وغير آمنة ولا تتميز بالاحتراف بشكل كبير"، وقال إنها تشكك في التزام إيران بأمن ممر مائي مهم للتجارة العالمية.



وقالت القيادة المركزية أيضاً في ذلك الوقت إن إيران لم تعط إخطاراً مبكراً بنيتها إطلاق صواريخ إلا قبل 23 دقيقة من قيامها بعملية الإطلاق. وأضافت القيادة أن ترومان والسفينتين الحربيتين الأخريين كانت جزءاً من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ويدعم الضربات الجوية ضد تنظيم داعش في العراق وسوريا.