الجيش الإسرائيلي يقتحم حرم جامعة بيرزيت

اقتحم الجيش الإسرائيلي حرم جامعة بيرزيت برام الله، فجر الاثنين، بعد أن هددوا بتحطيم بوابات الحرم.

وكسر الجنود باب مقر مجلس الطلبة الباب والباب، وتمت مصادرة الحواسيب الموجودة في المجلس وتفتيش والعبث وتحطيم الأثاث الموجود بداخل المقر.

كما اقتحم الجنود مكاتب الكتل الطلابية، حيث تمت مصادرة عدد كبير من الرايات والأعلام والطبول وأجهزة الصوت، ومطبوعات ومنشورات للطلبة. واقتحموا مبنى آخر وصادروا محتوياته كذلك.

في سياق متصل، اعتقلت قوات إسرائيلية طالباً في الجامعة من منزله بمدينة بيتونيا في رام الله بالضفة الغربية.

وهذه ليست المرة الأولى التي تقتحم فيها قوات إسرائيلية جامعة بيرزيت، كما أنها اقتحمت سابقاً جامعات فلسطينية عدة.