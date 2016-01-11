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القوات الأميركية في كوريا الجنوبية تتأهب

المصدر: سول – رويترز
تدريب عسكري بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة - أرشيفية
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أعلنت حالة التأهب القصوى في صفوف القوات الأميركية في كوريا الجنوبية الاثنين تحسباً لأي استفزاز من كوريا الشمالية في أعقاب التجربة النووية التي أجرتها الأسبوع الماضي.

وقال مسؤول في قيادة الأمم المتحدة/قيادة القوات المشتركة والقوات الأميركية في كوريا إن كيرتس سكاباروتي قائد هذه القوات أصدر هذا الأمر خلال زيارة لقاعدة أوسان الجوية التي تديرها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بشكل مشترك.

وقبل أيام، قالت كوريا الشمالية إنها أجرت "أول تجربة ناجحة لقنبلة هيدروجينية"، ما أثار ردود فعل غاضبة حول العالم، ودفع مجلس الأمن إلى إدانة مثل هذه التجربة.

كلمات دالّة

#كوريا الشمالية, #كوريا الجنوبية, #أميركا, #نووي

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