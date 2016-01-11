تركيا: مستعدون لإنهاء التوتر بين السعودية وإيران

أبدت تركيا حماستها لفعل كل ما بوسعها من أجل إنهاء التوتر الحاصل بين السعودية وإيران. وقال وزير الخارجية مولود تشاويش أوغلو في كلمة له ألقاها خلال المؤتمر السنوي للسفراء، وتناولت نطاقا واسعاً من الموضوعات: "إن تركيا مستعدة للقيام بما يتطلبه الأمر للمساعدة في إنهاء التوترات بين إيران والسعودية التي تصاعدت بعد فشل طهران في حماية السفارة السعودية من هجوم عليها".

كما قال أمام السفراء الأتراك إن تركيا تزعجها الرسائل "المناهضة للإسلام" التي يتضمنها السباق الرئاسي في الولايات المتحدة.

ودافع الوزير عن نشر تركيا لوحدة حماية في بعشيقة في العراق مما تسبب في خلاف دبلوماسي مع بغداد وقال إن انقرة تحترم وحدة أراضي العراق وإن نشر القوات تم بعد تدهور الوضع الأمني.

