غرق مهاجرة قبالة السواحل الإيطالية وفقدان أخرى

أعلن خفر السواحل الإيطالي أنه تم العثور على جثة امرأة، يوم الاثنين، على صخور قرب سانتا ماريا دي لوكا في جنوب إيطاليا، وفقدت أخرى بعد وصول زورق للمهاجرين.

ووصل حوالي 35 مهاجرا غير شرعي بينهم نحو 20 امرأة ليلا إلى هذه المنطقة، ونزلوا في 3 أماكن مختلفة، لكن يبدو أنهم قاموا بهذه الرحلة على متن زورق مطاطي.

وبحسب روايتهم فإن المهربين أرغموهم على القفز من الزورق بالقرب من السواحل، ولم ينجح عدد منهم في الوصول إلى الشاطئ، فيما عانى كثيرون آخرون من انخفاض في الحرارة.

وأطلقت عملية بحث خلال الليل للعثور على 3 نساء صوماليات على الأرجح، عثر على إحداهن حية، وأخرى ميتة على الشاطئ فيما لا تزال الثالثة في عداد المفقودين.

ووصل أكثر من 153 ألف مهاجر غير شرعي بحرا إلى إيطاليا في 2015، بعد أن تم إنقاذهم جميعهم تقريبا قبالة الساحل الليبي.

وبات من النادر جدا وصول هذه المراكب المحملة أكثر من طاقتها، ولا تتوافر فيها شروط السلامة إلى السواحل الإيطالية، لاسيما أن المهربين لا يزودونها عموما بكمية كافية من الوقود لقطع هذه المسافة.

وفي الإجمال وصل أكثر من مليون مهاجر إلى أوروبا عبر البحر المتوسط في العام 2015 بحسب الأمم المتحدة، معظمهم مروا بالجزر اليونانية، فيما قضى أو فقد 3771 على الأقل أثناء محاولتهم القيام بالرحلة المحفوفة بالمخاطر.