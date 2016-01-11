فابيوس يدعو روسيا والأسد لوقف قصف المدنيين

دعا وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، اليوم الاثنين إلى رفع الحصار الذي يفرضه النظام السوري على مضايا، وإلى وقف الغارات الروسية وقصف قوات النظام التي تستهدف المدنيين.

وقبل أيام من بدء المفاوضات بين الأطراف السورية تحت إشراف الأمم المتحدة، قال فابيوس لدى استقباله وسائل الإعلام بمناسبة العام الجديد، إن ثمة "ضرورة مطلقة لأن يوقف نظام الأسد وروسيا عملياتهما العسكرية التي تستهدف المدنيين، وأن تنتهي مأساة مضايا وكل المدن السورية التي يحاصرها النظام".

وقال فابيوس للصحفيين بعد الاجتماع مع منسق المعارضة السورية رياض حجاب "رئيس النظام السوري بشار الأسد لا يمكن أن يبقى في السلطة.. وباريس ستتشاور مع مجلس الأمن الدولي للضغط على النظام لإنهاء الهجمات العشوائية".

ومن المقرر أن يجتمع فابيوس مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا في وقت لاحق اليوم الاثنين.