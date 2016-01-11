كيري ولافروف يبحثان هاتفياً الملف السوري

قالت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الاثنين، إن وزيري خارجية الولايات المتحدة وروسيا تحدثا عبر الهاتف بشأن قضايا، بينها العملية السياسية السورية والحرب على تنظيم داعش وقضايا الشرق الأوسط وأوكرانيا والتجربة النووية التي أجرتها في الآونة الأخيرة كوريا الشمالية، فضلا عن العلاقات الأميركية الروسية.

وقال جون كيربي، المتحدث باسم الوزارة في وصف موجز للحديث بين وزير الخارجية جون كيري ونظيره الروسي سيرغي لافروف "اتفقا على البقاء على اتصال وثيق، والبحث عن فرصة للاجتماع في الأيام القادمة"، لكنه لم يذكر لماذا قد يجتمعان.