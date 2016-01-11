مخابرات ألمانيا تستأنف التعاون مع الأمن القومي الأميركي

قالت وسائل إعلام ألمانية إن وكالة المخابرات الألمانية (بي إن دي) استأنفت المراقبة الإلكترونية المشتركة مع وكالة الأمن القومي الأميركية (إن إس ايه) بعد وقف تعاونها مع واشنطن العام الماضي بسبب خلاف حول ممارسات التجسس.

وفي مايو الماضي، قالت مصادر مخابراتية إن الوكالة الألمانية توقفت عن إرسال المعلومات التي تجمعها محطة المراقبة في باد آيبلينج في بافاريا إلى وكالة الأمن القومي الأميركية.

واتخذت المخابرات الألمانية هذه الخطوة بعد مزاعم عن مساعدة الوكالة الألمانية نظيرتها الأميركية على التجسس على مسؤولين أوروبيين وشركات أوروبية، وهو القرار الذي وتر العلاقات الألمانية الأميركية، وأحدث انقساما داخل الحكومة الائتلافية للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وقالت صحف ألمانية إن التعاون في محطة باد آيبلينج استؤنف، وإن وكالة المخبارت الألمانية تمد الآن الوكالة الأميركية بالمعلومات.