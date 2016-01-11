ناشطون يطلقون هاشتاغ لبنان براء من حزب الله

غداة امتناع وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، عن التصويت على بيان الجامعة العربية ورفضه ربط "حزب الله" بالإرهاب، أطلق ناشطون لبنانيون هاشتاغ "لبنان براء من حزب الله" وباسيل وزير في ولاية الفقيه.

ويطرح موقف وزير الخارجية اللبناني علامات استفهام حول لبنانية القرار أولا، وذلك بالنظر إلى الحملات الشعبية عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي تشير إلى اختلاف كبير بين الشعب وبعض حكامه.

فالحملة التي قامت على تويتر ضد وزير خارجية لبنان، جبران باسيل، وضد حزب الله بعنوان #لبنانوين_براء_من_حزب_الله تفتح الباب أمام تساؤل يتعلق بموقف الخارجية اللبنانية التي يرأسها وزير هو نفسه رئيس التيار الوطني حليف حزب الله، أما قراره فيشير إلى سياسة حزبية وأجندة سياسية تختلف عن تلك التي تجسدها الدولة اللبنانية، وهي دولة عربية وعضو في جامعة الدول العربية.