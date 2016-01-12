أميركا: الخطاب المناهض للمسلمين يغذي دعاية التطرف

قالت وزارة الخارجية الأميركية الاثنين إن الخطاب المناهض للمسلمين في الولايات المتحدة خلال الحملة الرئاسية يغذي الدعاية التي تقوم بها المجموعات المتطرفة، وذلك بعد دعوة المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب إلى منع المسلمين من دخول الولايات المتحدة.

وحرص المتحدث باسم وزارة الخارجية جون كيربي على عدم تسمية ترامب، لكنه أشار إلى تسجيل فيديو استخدمه متطرفون صوماليون مستندين إلى تصريحات لترامب الذي تضمن الفيديو لقطات له.

وقال كيربي إن "استخدام مجموعة متطرفة لتعليقات أدلى بها أحد المرشحين يثبت تماما وجهة نظري".

واستخدمت حركة الشباب الإسلامية المتطرفة في التسجيل الذي ظهر الاسبوع الماضي، مقاطع من خطاب كان يلقيه ترامب في ديسمبر الماضي بعد مقتل 14 شخصا في هجوم في كاليفورنيا.

واقترح ترامب في هذا الخطاب منع المسلمين بشكل كامل من دخول الولايات المتحدة إلى أن تصبح السلطات الأميركية "قادرة على تحديد المشكلة وفهمها".

وشدد كيربي على أنه لا يريد التدخل في الجدل في الحملة الانتخابية، لكنه قال إن وزير الخارجية جون كيري حذر من الخطاب الضار أصلا. وقال كيربي للصحافيين "لن أتحدث عن خطاب محدد لمرشحين محددين".