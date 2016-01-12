أميركا.. الشرطة تنتشر بمنطقة أطلق فيها النار على ضابط

انتشرت قوات الشرطة الأميركية بكثافة في حي بمدينة فيلادلفيا أطلق رجل استلهم نهج تنظيم داعش النار على ضابط شرطة فيه الأسبوع الماضي، إذ يحقق المسؤولون في معلومة تفيد بأن المسلح ربما يكون جزءا من جماعة أكبر.

وقالت الشرطة يوم الأحد إن رجلا أوقف رجال شرطة يقومون بدورية قرب موقع الهجوم، وحذرهم من أن مشتبها به يدعى إدوارد ارتشر (30 عاما) كان جزءا من جماعة مؤلفة من 4 أشخاص، ربما تمثل خطرا على الشرطة. لكن مسؤولا اتحاديا في إنفاذ القانون طلب عدم نشر اسمه قال أمس الاثنين إنه لم يتضح بعد مدى صحة الخطر.

وشوهدت سيارات كثيرة تابعة للشرطة صباح أمس الاثنين في المنطقة.

