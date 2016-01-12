أميركا.. ساندرز يتساوى مع هيلاري وكروز يتفوق على ترامب

في الوقت الذي ينصب فيه التركيز على السباق الجمهوري لترشيح الحزب، تظهر استطلاعات الرأي ان السباق الديمقراطي لم يعد مضمونا لوزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، هذا في الوقت الذي يواجه فيه الجمهوري دونالد ترامب تنافسا شديدا في ولاية التصويت الأول، ايوا.

استطلاع لصحيفة الوال ستريت جورنال و قناة ان بي سي في ولاية ايوا يظهر أن المرشحة المحببة لدى الحزب الديمقراطي- هيلاري كلينتون - تتفوق على ساندرز - عضو مجلس الشيوخ الذي يعرف نفسه "بالإشتراكي" بمجرد نقطتين و يتفوق هو عليها في نيو هامبشر بأربع نقاط هو ايضا الأقدر على التفوق على ترامب في سباق عام كما يرى ناخبو الولايتين.

جون هوداك وهو باحث كبير في معهد بروكينجز يقول "بيرني ساندرز يحظى بدعم مجموعة من الناشطين المحليين المتحمسين مثل روابط العمال و التقدميين، وهو يجدهم في نيو هامبشر و ايوا بطريقة لا يجدها في الولايات الأخرى".

‫أهمية نتائج الإنتخابات الحزبية في ايوا و نيو هامبشر تكمن في أن الانتخابات تجري فيهما أولا، و الزخم الانتخابي الناتج ‬قد يشكل الدفعة اللازمة للمرشح الفائز و نذير شؤم للمرشح الخاسر.

حيث تتفوق كلينتون على ساندرز بنسبة 30% بين الاقليات: اللاتينيين الأميركيين و الافارقة الأميركيين، و لكن هؤلاء لا يشكلون نسبة كبيرة من الناخبين في ايوا و نيو هامبشر.

خسارة هيلاري في هاتين الولايتين لا تعني أن السباق انتهى لصالح ساندر، و لكن ضربه مثل هذه قادرة على اضعافها لدرجة كبيرة في الولايات الاخرى.

بينما خسارة ساندرز في الولايتين سيضمن الترشح لكلينتون على الأكيد كما يقول هوداك "هناك أمثله على عدم فوز المرشحين الناجحين في الولايتين".

لكن في التاريخ الحديث، فان المرشح الوحيد الذي تمكن ان يصبح رئيسا بخسارة الولايتين هو زوج المرشحة الحالية: أي بيل كينتون، عام 1992.

أما في السباق الجمهوري، يتفوق عضو مجلس الشيوخ الجمهوري المحافظ تيد كروز على دونالد ترامب بأربع نقاط، الامر الذي دفع ترامب إلى استخدام تكتيك استخدمه سابقا ضد الرئيس أوباما: و هو التشكيك في جنسية كروز الأميركية.

فكروز ولد في كند لأم أميركية الامر الذي يعني انه ولد أميركي الجنسية، لكن ترامب يحسن زرع الشك بين الناخبين.

حيث قال في تجمع انتخابي في ايوا مؤخرا "لقد عاش هناك، لقد صوت اباه في الانتخابات هناك، الكثير من الاشياء حدثت. ان ولدت في كندا هناك شمله اذن. فهو تخلى عن جنسيته الكندية قبل عام و نصف فقط. هناك خبير دستوري يقول ان الامر لم يتم البت به بعد!".

و تجري الانتخايات الاولية- للحزبين -في ايوا بعد ثلاث اسابيع و في نيو هامبشر بعد شهر.