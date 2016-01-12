أوباما: لا فرص لترامب في الوصول إلى البيت الأبيض

أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما، الثلاثاء، أنه لا يعتقد بوجود فرص للمرشح دونالد ترامب بالوصول إلى البيت الأبيض، رغم تصدره استطلاعات الرأي بين المرشحين الجمهوريين.

ورداً على سؤال حول ما إذا كان يعتبر نفسه مسؤولاً عن الوضع في البلاد الذي أتاح لمرشح مثل ترامب البروز إلى هذا الحد منذ أشهر عدة، قال أوباما: "إن نوع الرسالة التي يحملها دونالد ترامب لقيت بعض الأصداء مرات عدة في تاريخنا"، مضيفاً "إلا أنني واثق بأن غالبية الأميركيين الساحقة تؤيد سياسات تغذي آمالنا وليس مخاوفنا، تجمعنا ولا تفرق بيننا، ولا تختزل بحلول ساذجة تبحث عن كبش محرقة".

وكرر أوباما مراراً انتقاده للمرشح الجمهوري ترامب، رغم نأيه بنفسه عن الاستعدادات للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وفي مطلع ديسمبر رد البيت الأبيض بحدة غير معهودة على تصريحات ترامب التي دعا فيها إلى منع دخول المسلمين، مؤقتاً إلى البلاد بانتظار جلاء ملابسات الاعتداء الذي ضرب سان برناردينو في كاليفورنيا وأدى إلى مقتل 14 شخصاً.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إيرنست يومها: "ما قاله دونالد ترامب يحرمه من حقه بأن يكون رئيساً"، واصفاً تصريحاته بأنها "مدمرة ومرفوضة أخلاقياً".