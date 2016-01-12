الولايات المتحدة تندد بهجوم اسطنبول "الشائن"

ندد البيت الأبيض بهجوم نفذه انتحاري في الحي التاريخي باسطنبول اليوم الثلاثاء، مؤكدا وقوفه بجانب تركيا في حربها ضد الإرهاب.

وقال نيد برايس، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض: "وقع هذا الهجوم الشائن في القلب التاريخي لاسطنبول وضرب الأتراك والسياح الأجانب على السواء".

وأضاف برايس أن واشنطن تقف بجانب تركيا حليفتها في حلف شمال الأطلسي والشريك المهم في التحالف ضد تنظيم "داعش" وتعهد "باستمرار التعاون والدعم في المعركة ضد الإرهاب".

واستنكرت وزارة الخارجية الأميركية أيضا الهجوم الذي أسفر عن مقتل عشرة أشخاص على الأقل.