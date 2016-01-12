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ميركل: نحن بحاجة للتصدي للإرهاب القبيح بحسم

المصدر: العربية.نت
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قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في تصريح لها بعد التفجير الإرهابي الذي شهدته اسطنبول التركية اليوم، إن الإرهاب الدولي قد أظهر وجهه القبيح في اسطنبول وباريس وأنقرة وتونس".

وأضافت ميركل أن العالم بحاجة للتصدي لهذا النوع من الإرهاب بطرق حاسمة.

وكان انفجار قوي قد هزّ منطقة السلطان أحمد الأثرية وسط اسطنبول، صباح اليوم الثلاثاء، مما أدى إلى سقوط 10 قتلى على الأقل بالإضافة إلى أكثر من 15 جريحاً.

وقد أغلقت الشرطة التركية المنطقة التاريخية، التي تعد نقطة جذب سياحي وعادة ما تعج بالسياح، فيما اتهم الرئيس التركي انتحارياً من أصل سوري بتنفيذ الهجوم.

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