إسرائيل تقتل 3 فلسطينيين بالضفة بدعوى محاولة طعن جنود

قتل ثلاثة فلسطينيين الثلاثاء برصاص القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بينهم اثنان بدعوى محاولة طعن جندي إسرائيلي، في حين قتل الثالث في مواجهات، بحسب مصادر فلسطينية وإسرائيلية.

وقتل الجيش الإسرائيلي شابين فلسطينيين عند مفرق بيت عينون قرب الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، بدعوى محاولة طعن جندي إسرائيلي.

من جانبه، أعلن نادي الأسير الفلسطيني الثلاثاء أن إسرائيل اعتقلت أكثر من ثلاثة آلاف فلسطيني منذ بدء موجة العنف الأخيرة، غالبيتهم العظمى من القاصرين.

واعتقل الجيش الإسرائيلي الاثنين 14 فلسطينيا في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، بينهم صحافي يعمل في قناة تلفزيونية فضائية بحسب النادي، ما يرفع عدد الفلسطينيين المسجونين لدى إسرائيل إلى أكثر من سبعة آلاف شخص.