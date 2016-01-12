فرنسا تسلمت نحو 80 ألف طلب لجوء عام 2015

تسلمت فرنسا 79130 طلب لجوء خلال 2015 بزيادة 22% عن السنة التي سبقتها، وفق المدير العام للمكتب الفرنسي لحماية اللاجئين ومعدومي الجنسية، باسكال بريس.

وقال بريس، الثلاثاء لوكالة فرانس برس، إن فرنسا استجابت لطلب31.5% من طالبي اللجوء في 2015 مقابل 28% السنة التي سبقتها، موضحاً أن السوريين والسودانيين يشكلون الأكثرية.

وتابع حديثه قائلاً: "نشهد زيادة في طلبات اللجوء وتركيزاً على الدول الأكثر حاجة للحماية".

وبلغ طالبو اللجوء السوريون السنة الماضية 5200 بزيادة 66%. ولفت بريس إلى أن 97% من طلبات السوريين يتم قبولها.

كما ارتفعت طلبات السودانيين 170% إلى 5060 طلباً بعد تسجيل طلبات لاجئي كاليه، حيث يعيش نحو 4500 لاجئ يسعون للعبور إلى بريطانيا.

وتأتي كوسوفو في المرتبة الثالثة مع 4650 طلباً بزيادة 92% رغم إعادته إلى قائمة الدول الآمنة.

ومع توجه مئات الآلاف إلى أوروبا طلباً للجوء، ارتفعت طلبات اللجوء في فرنسا بعد أن تراجعت بنسبة 2% في 2014، خلافاً للدول الأوروبية الأخرى.

ولا تزال طلبات الهجرة في فرنسا أقل بكثير من الطلبات التي سجلتها ألمانيا وبلغت 1.1 مليون طلب.