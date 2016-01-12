7 قتلى في هجوم جديد لـ"بوكو حرام" بنيجيريا

أفادت الشرطة ومسؤول محلي، الثلاثاء، أن 7 أشخاص قتلوا في هجوم جديد نفذه عناصر من جماعة "بوكو حرام" في شمال شرقي نيجيريا.

وقع الهجوم مساء الأحد في مدينة مداغالي النائية في شمال ولاية أداماوا التي غالباً ما تتعرض لهجمات بالرغم من الهجوم العسكري المضاد الذي يشن حالياً على المتشددين.

وقال المسؤول الإداري السابق في مداغالي، ماينا اولارامو: "قتلوا سبعة أشخاص وأحرقوا عشرة منازل"، موضحاً أن الجنود طاردوا المهاجمين حتى الأدغال.

وأضاف: "ندعو أجهزة الأمن إلى إطلاق مهمة (...) لمطاردة المتمردين لأنهم يستخدمون الأدغال كقاعدة خلفية لعملياتهم ويطلقون منها هجماتهم على مداغالي وجوارها".

وأكد المتحدث باسم شرطة ولاية اداماوا ابوبكر عثمان الحصيلة التي أعلنها اولارامو، مشيراً إلى سقوط جريحين أيضاً.