ألمانيا: اعتداء اسطنبول قتل 10 من مواطنينا

أعلنت وزارة الخارجية الألمانية أن 10 ألمان قتلوا في التفجير الانتحاري الذي استهدف اسطنبول، الثلاثاء، دون أن توضح ما إذا كان ذلك يعني ارتفاعاً في الحصيلة العامة للهجوم والبالغة 10 قتلى.

وصرحت متحدثة باسم الوزارة هي سوسن شبلي: "لدي خبر محزن، فقد قتل عشرة ألمان"، بينما أشارت محصلة سابقة إلى مقتل 8 ألمان وشخصين آخرين.

وأضافت في مؤتمر صحافي معتاد: "لا يزال 7 ألمان جرحى يتلقون العلاج في مستشفيات باسطنبول، 5 منهم في العناية الفائقة".

وقالت السلطات التركية ان الاعتداء نفذه سوري يشتبه بانتمائه الى تنظيم "داعش".

