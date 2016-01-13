لقاء خاطف بين أوباما والملك عبدالله الثاني في واشنطن

التقى الرئيس الأميركي باراك أوباما لفترة قصيرة، أمس الأربعاء، العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في قاعدة عسكرية قريبة من واشنطن قبل أن يتوجه بالطائرة إلى نبراسكا.

والتقى العاهل الأردني الموجود هذا الأسبوع في العاصمة الفيدرالية واشنطن، نائب الرئيس جو بايدن ووزير الخارجية جون كيري ووزير الدفاع اشتون كارتر، لكن لم ينظم اجتماع منفرد مع أوباما في المكتب البيضاوي في البيت الأبيض.

ونفى البيت الأبيض وجود أي توتر بين أوباما والملك عبدالله الثاني، مشيراً إلى برنامج عمل الرئيس المثقل جدا.

وجرت المحادثات المقتضبة بين الرجلين في صالونات مطار قاعدة اندروز العسكرية الجوية بضاحية واشنطن.

وكان كارتر عبّر أثناء لقائه مع الملك الأردني عن "امتنانه العميق لإسهام الأردن في الجهود الإقليمية لمحاربة تنظيم داعش"، بحسب المتحدث باسم البنتاغون بيتر كوك.

ويعود آخر لقاء في البيت الأبيض بين أوباما والعاهل الأردني إلى فبراير 2015.