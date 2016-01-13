الكويت.. مفجرو مكة وعناصر خلية العبدلي "أقارب"

أظهر نص حكم المحكمة الكويتية على أفراد خلية العبدلي، إحدى خلايا تنظيم حزب الله الكويت، ارتباط بعض أفراد الخلية سياسياً واجتماعياً ببعض أفراد خلية الحرم المكي الإرهابية التي ضبطتها السلطات السعودية عام 1988، حيث إن عضوي خلية العبدلي محمد وعبدالله الحسيني هما ابنا أحد أفراد خلية الحرم، وهو حسن عبدالجليل الحسيني، الذي تم تنفيذ حكم الإعدام بحقه، إضافة إلى زهير عبدالهادي المحميد، وهو ابن عم أحد أفراد خلية الحرم منصور حسن المحميد، الذي أعدم أيضاً.

من جهتها، حضرت السفارة الإيرانية في نص الحكم القضائي الكويتي بحق أفراد خلية العبدلي في أكثر من موقع، حيث أظهر نص الحكم قيام الملحق الثقافي الإيراني بتقديم الدعم المادي لأحد المدانين، إضافة لقيام حسن أبو الفضل زادة، السكرتير الأول في السفارة الإيرانية، بتدريب أحد المدانين على استخدام وتهريب المتفجرات، وقيام سيد أبو فاضل أردكاني، المستشار الثقافي في السفارة بالتنسيق مع عدد من أفراد الخلية.