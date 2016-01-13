داعش يتبنى الهجوم على القنصلية الباكستانية بأفغانستان

تبنى تنظيم داعش الأربعاء الهجوم الذي أوقع 7 قتلى بالقرب من قنصلية باكستان في جلال اباد بشرق أفغانستان، بحسب بيان تناقلته حسابات متطرفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان 7 أفراد من قوات الأمن الأفغانية قد قتلوا اليوم الأربعاء في هجوم وحصار مبنى قريب من القنصلية الباكستانية في جلال آباد، وفق ما أعلنت السلطات الأفغانية التي أكدت انتهاء الحصار.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية الأفغانية، إن حصار المبنى الذي بدأ بهجوم انتحاري انتهى بمقتل "إرهابيين اثنين تحصنا في النزل وقتلتهما قواتنا"، مشيراً إلى أن "سبعة من أفراد قوات الأمن قتلوا، وسبعة آخرين جرحوا".