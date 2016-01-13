تركيا: إيقاف 4 متهمين باعتداء اسطنبول

قال رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو، الأربعاء، إن قوات الأمن احتجزت 4 أشخاص على صلة بالتفجير الانتحاري، الذي وقع في اسطنبول وأودى بحياة 10 سياح ألمان.

وقال داود أوغلو أمام الصحافيين في اسطنبول لدى خروجه من اجتماع: "قمنا اليوم بأربعة توقيفات جديدة". وقد تم توقيف أول مشتبه به مساء الثلاثاء في إطار هذه القضية.

وأضاف داود أوغلو أن 6 من المصابين في الانفجار ما زالوا بالمستشفى.

وقال داود أوغلو إن الانتحاري الذي فجر نفسه وقتل 10 سياح ألمان في اسطنبول دخل البلاد بصفة "مهاجر عادي" من سوريا المضطربة.

وأضاف: "هذا الشخص لم يكن مراقباً (كمشتبه به مطلوب). هذا الشخص دخل تركيا كمهاجر عادي".

وشدد على أنه "سيتم التعرف على جميع الأشخاص المتصلين به الآن".

جاء هذا الهجوم فيما تشهد تركيا حالة انذار قصوى بعد الاعتداء الأكثر دموية الذي وقع على أراضيها وأسفر عن 103 قتلى في 10 أكتوبر أمام محطة القطارات المركزية في أنقرة.