جلسة للحكومة اللبنانية بمشاركة الجميع

يبدو أن جميع الأطراف اللبنانية متفقة على إنجاح الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء بإطار إعادة تفعيل العمل الحكومي في ظل فشل كل الحلول السياسية الأخرى، خاصة ما يتعلق بالاستحقاق الرئاسي وتعطيل كل المبادرات التي أطلقت لملء الشغور الرئاسي في الأشهر الأخيرة، وإصرار بعض الأطراف، تحديدا حزب الله، على قطع الطريق لأي حل لا يتوافق مع الأهداف والاستراتيجية التي يريدها.

وعشية الجلسة المرتقبة للحكومة المقررة يوم غد الخميس، ما تزال الاتصالات على قدم وساق لحل كل العقد التي قد تعترض عقد الجلسة، خاصة ما يتعلق بسقف المطالب التي يضعها التيار الوطني الحر وكتلته النيابية "التغيير والإصلاح" مقابل المشاركة في الجلسة.

وضع التيار العوني شروطا أساسية لتسهيل انعقاد الجلسة الوزارية وإنجاحها في إطار ما تم الاتفاق عليه على طاولة الحوار الوطني تحت بند تفعيل العمل الحكومي، وهذه المطالب تتلخص بشرطين أساسيين سيطرحهما وزراء التيار إلى مجلس الوزراء في حال سارت الأمور إيجابيا قبل الجلسة، وهما:

- تعيين قائد جديد للجيش بعد انتهاء المدة الزمنية للقائد الحالي الذي جرى التمديد له، أي بعد 7 أشهر.

- إعطاء التيار العوني حق "تزكية" الأسماء المطروحة لاستكمال المجلس العسكري وهما من الطائفتين الكاثلوليكية والأرثوذوكسية.

وتكشف التحضيرات داخل المؤسسة العسكرية المواكبة لجلسة الحكومة أن قائد الجيش العماد جان قهوجي قد أنهى الاستشارات داخل المؤسسة العسكرية لاختيار الضباط المرشحين لملء الشغور في المجلس العسكري، وهو بانتظار الإشارة السياسية من الحكومة لتقديم هذه الأسماء.

ومن المتوقع أن يحمل وزير الدفاع سمير مقبل أسماء العسكريين المرشحين إلى مجلس الوزراء لتبني قرار تعيينهم في المجلس العسكري، مع العلم أن الوزير مقبل لا يعرف قرار قائد الجيش أو الأسماء المرشحة قبيل انعقاد الجلسة والاتفاق السياسي حول الموضوع.

في ظل هذه التعقيدات التي تسبق موعد الجلسة الحكومية، فإن مساعي حثيثة تقوم بها بعض الأطراف للتوصل إلى تفاهم يساعد على الخروج من هذا المأزق خلال الساعات المقبلة التي تسبق الجلسة المقررة، وهي مساع يدعمها تفاؤل رئيس مجلس الوزراء تمام سلام انطلاقا من أجواء طاولة الحوار الوطني، خاصة أن سلام لا يعارض التوصل إلى اتفاق حول التعيينات العسكرية في إطار حل سياسي يأتي إلى مجلس الوزراء من خارجه الذي يساعد على إقرار مرسوم التعيين وتوقيعه من قبل جميع الوزراء.

أوساط سياسية متابعة للجهود السياسية لم تستبعد إمكانية عدم التوصل إلى اتفاق حول التعيينات العسكرية في جلسة الغد (يوم الخميس)، إلا أنها لم تستبعد أيضا إمكانية الاتفاق داخل مجلس الوزراء على نقلها إلى جلسة مقبلة لإقرارها من دون تعطيل الجلسة الحالية التي يضم جدول أعمالها أكثر من 124 بندا تساهم في تسيير عمل الحكومة والمؤسسات الرسمية.

وكشفت أجواء قريبة من مجلس الوزراء أن الجلسة الوزارية من المرجح أن تبحث الجهود التي يبذلها وزير الداخلية نهاد المشنوق لإجراء الانتخابات البلدية في موعدها المقرر، وذلك لمنع الوصول إلى معضلة التمديد لهذه المجالس، وبالتالي تدخل كل مؤسسات الدولة في حالة من الفراغ في ظل الشغور الرئاسي والتمديد لمجلس النواب المعطل أيضا.