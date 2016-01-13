داعش والقاعدة يحملان أفكاراً بعيدة عن قيم الدين

يرى شباب من ثماني دول عربية، من الخليج شرقاً إلى المغرب غرباً، أن "داعش" والقاعدة يمثلان انحرافاً كاملاً عن طريق الإسلام، وغالباً ما يكون عناصرهما على خطأ بسبب تشويش أفكارهم بمفاهيم بعيدة عن قيم الدين.

وهذا ما أظهرته نتائج استبيان أجرته مؤسسة زغبي، شمل أكثر من خمسة آلاف شابة وشاب من السعودية والإمارات والكويت والبحرين ومصر والأردن وفلسطين والمغرب، سئلوا عن مواقفهم من الهوية الدينية ودعاة الدين والسياسة والتديّن والإصلاح والتطرف الديني.

وقال غالبية الشباب إن الدين هو علاقة روحية خاصة.

أما دور الحكومات في الدين، كما يرى المستطلعون، فيجب أن يكون فقط لإيقاف التحريض على العنف والكراهية، فيما اتفق آخرون على أن من واجب الحكومة تأمين خلو الخطاب الديني من إشاعة الكراهية ودورها في حظر الأفلام والبرامج التي تنتهك أخلاقيات المجتمع.

وبينما رأت غالبية المستطلعين أن تعليم الإسلام مناسب بشكله الحالي ولا يحتاج لإصلاح، طلب آخرون من الدعاة أن يستخدموا لغة بسيطة في الطرح لإيصال المواضيع بشكل سليم للعقول.

كذلك رفضت غالبية ساحقة من الشباب في سبعة من البلدان الثمانية دعوى أن الدين سبب في التدهور في المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في العالم العربي.