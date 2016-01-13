غزة.. تجار يغلقون محالهم احتجاجاً على ضرائب حماس

طفح الكيل وفاض بتجار غزة تجاه ممارسات حماس في القطاع وما يفرضونه على أصحاب المحال التجارية من ضرائب، فما كان منهم إلا الإضراب وإغلاق محالهم.

وكان مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة، مسرحاً لهذه الأحداث، حيث انتفض أصحاب المحال في وجه حركة حماس التي تمر بضائقة مالية جعلتها عاجزة عن دفع رواتب الموظفين في القطاع الذي يسيطرون عليه ويعزلونه عن العالم.

ولم يجد قادة الحركة مخرجاً لضائقتهم المالية سوى فرض الضريبة تلو الأخرى على كل من يملك محلاً تجارياً، لتزيد الضغوط على البائعين والمشترين على حد سواء.

من جهتهم، رفع التجار المحتجون، بعد أن أغلقوا محالهم، لافتات اعتراض تندد بالضرائب، وتتساءل عن سبل صرف تلك الأموال التي يدفعونها لحماس، والقطاع يرزح تحت وطأة أوضاع كارثية، حيث ارتفاع معدلات الفقر والبطالة ومواصلة الحصار وبطء عملية الإعمار.

كما أن حماس متهمة أيضاً بعرقلة حلول طرحتها السلطة ومصر لإنهاء مشكلة معبر رفح، وهي الحلول التي كان من شأنها التخفيف عن أهالي القطاع.