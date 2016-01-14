أوباما وبوتين يناقشان الوضع في سوريا والتوتر في المنطقة

ناقش الرئيسان الأميركي باراك أوباما والروسي فلاديمير بوتين في مكالمة هاتفية أمس الأربعاء الأزمتين في سوريا وأوكرانيا، بحسب ما أعلن البيت الأبيض.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش ايرنست إن الرئيسان ناقشا الجهود المتواصلة لإنهاء الحرب الدامية في سوريا، مضيفاً أنهما ناقشا "جهود محاولة بدء انتقال سياسي داخل سوريا". واعتبر أن "للولايات المتحدة وروسيا مصلحة في تحقق ذلك".

من جهته، قال الكرملين إن بوتين وأوباما طالبا بتهدئة التوتر بين السعودية وإيران.

وقال بيان للكرملين إن الزعيمين بحثا أيضا الوضع في شبه الجزيرة الكورية.