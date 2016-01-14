إسرائيل تعد الفلسطينيين بـ"عشرات آلاف" تصاريح عمل

وعدت إسرائيل الفلسطينيين، الأربعاء، بإصدار عشرات آلاف من تصاريح العمل.

وعقد وزيرا المالية الإسرائيلي يائير لابيد، ونظيره الفلسطيني شكري بشارة اجتماعاً، الأربعاء، هو الأول منذ اندلاع الهبة الفلسطينية الحالية.

وبحث الوزيران مشاريع اقتصادية، بينما وعدت إسرائيل بإصدار عشرات آلاف تصاريح عمل لفلسطينيين بشرط عودة الهدوء.

وشارك في الاجتماع وزير الشؤون المدنية الفلسطيني حسين الشيخ، ومنسق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية الجنرال يوآڤ مردخاي.

يذكر أن الفلسطينيين يحتاجون لتصاريح خاصة لدخول إسرائيل، سواء للعمل أو زيارة الأماكن الدينية المقدسة لدى المسلمين والمسيحيين، في حين تمتنع إسرائيل عن إصدارها إذا أرادت بحجج مختلفة.