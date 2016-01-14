الأسد يرفض طلب الحملة السعودية تقديم مساعداتها لمضايا

رفض النظام السوري طلب الحملة الوطنية السعودية لنصرة الشعب السوري من الأمم المتحدة بإدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية للمحاصرين في مضايا بريف دمشق والفوعة وكفريا.

وقال المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا بدر السمحان، إنه ورد من الأمم المتحدة برفض النظام السوري إدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة من الحملة إلى مناطق الحصار مثل مضايا والفوعة وكفريا، واشترط بعض الشروط التي تفيد بعدم إدخال أي مساعدات تحمل شعارات.

وأوضح السمحان أن الحملة ستأخذ الشروط بعين الاعتبار بغية إدخال المساعدات، وأنها ستتقدم بطلب آخر خلال الأيام المقبلة.

وكانت الحملة السعودية تقدمت بطلب منذ أسبوعين للأمم المتحدة التي تتولى تيسير هذه العمليات بالاتفاق مع مختلف الأطراف في الميدان من اجل إرسال المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى المناطق المحاصرة، كما أبدت استعداداتها وجهوزيتها بهذا الخصوص مسبقاً التي قالت إن مستودعاتها مليئة بما يحتاجه المحاصرين.



