الاستخبارات الهولندية تكشف تفاصيل الحياة الداعشية

من بين هؤلاء الأطفال أو كما يسميهم تنظيم داعش المتطرف أشبال الخلافة يوجد ما لا يقل عن 70 طفلا هولنديا على الأقل بحسب تقرير للاستخبارات الهولندية.

وقسم التقرير هؤلاء الأطفال بين من ولدوا في العراق أو سوريا وبين من اصطحبهم أهلهم إلى معقل داعش خلال العامين الماضيين.

هذه الفترة شهدت توجه الآلاف من المقاتلين الأجانب إلى سوريا والعراق بينهم أكثر من 200 مواطن هولندي، منهم 50 امرأة.

ورسم التقرير الهولندي صورة قاتمة للحياة في ظل ما تسميه داعش بالخلافة، وتتناقض مع الصورة الوردية التي تشملها دعايات داعش لجذب المقاتلين.

وبمجرد ما أن يصل الأجانب إلى أحد معاقل داعش سواء في الرقة أو الموصل يتم فصل الرجال عن النساء.

ويتعرض الراغبون في الانضمام لتحقيقات دقيقة لفترة طويلة للتأكد ما إذا كانوا جواسيس أو لا.

وتخضع المرأة لتضييق شديد فتمكث في المنزل بوظيفة أساسية مثل إنجاب الأطفال، أما الفتيات الصغيرات فيفرض عليهن الحجاب منذ سن التاسعة.

أما الأطفال فيذهبون إلى المدرسة من سن السادسة ويتعلمون اللغتين الانجليزية والعربية، ويتحصلون على الدروس في عقيدة داعش المتطرف والتدريب على القتال إلى جانب اصطحابهم الروتيني لمشاهدة عمليات إعدام من تحكم عليهم محاكم داعش بالقتل.

وتتعرض العديد من مناطق داعش لضربات جوية من قبل التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، ما قد يعرض الأطفال لخطر الموت أو الإصابة أو فقدان الوالدين أو أحدهما كما يتعرضون دائما لمشاهد بشعة.