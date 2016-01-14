الرئيس الإسرائيلي السابق بيريز يعاني مشاكل بالقلب

نُقل الرئيس الإسرائيلي السابق شمعون بيريز (92 عاما) إلى المستشفى بعد تعرضه لمشاكل في القلب، بحسب ما أعلن متحدث الخميس.

وخضع بيريز، حائز جائزة نوبل للسلام، في مستشفى تل هاشومير قرب تل ابيب لعملية قسطرة لتوسيع شريان بعد أن شعر بألم في الصدر.

وقال المتحدث إن بيريز "في حالة جيدة وواع تماما، وهو في حالة مستقرة".

وبيريز، أحد مهندسي اتفاقيات أوسلو للسلام مع الفلسطينيين عام 1993. وحاز على جائزة نوبل للسلام في عام 1994 مناصفة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الراحل اسحق رابين والزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.

ويعد بيريز آخر مؤسسي الدولة العبرية المتبقين وشغل عدة مناصب وزارية ومنصب رئيس الوزراء ومنصب الرئيس التاسع لدولة إسرائيل من عام 2007 حتى عام 2014.