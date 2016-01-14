تعرّف على أخطر إيراني في الكويت

حضرت شخصية إيرانية بارزة بشكل لافت في نص الحكم الذي أصدرته المحكمة الكويتية بخصوص أفراد خلية العبدلي، حيث حكم عليه بالإعدام غيابياً.

وتمت محاكمة أحد أفراد خلية العبدلي التي حوكم أفرادها في الكويت، وهو الإيراني عبدالرضا حيدر دهقاني، الذي عرف في نص الحكم بالمتهم الثالث والعشرون تم الحكم عليه غيابياً بالإعدام.

ويعتبر الإيراني دهقاني والمدان الكويتي حسن عبدالهادي حاجية العقلين المدبرين والمخططين لخلية العبدلي المدان أفرادها بالتخابر مع إيران وجماعة حزب الله، إضافة لحيازة أسلحة وذخائر ومواد متفجرة.

دهقاني الفار من وجه العدالة بعد أن تم تهريبه من خلال السفارة الإيرانية في الكويت في الحادي عشر من أغسطس الماضي هو عنصر في المخابرات الإيرانية، قام بتجنيد ثلاث مجموعات من أفراد الخلية بين عامي 2014-2015، حيث نسق لهم الوصول إلى لبنان للتدرب لدى حزب الله على استخدام الأسلحة والذخائر.

وكان دهقاني يلجأ إلى تجنيد هؤلاء الأفراد من خلال حديثه معهم عن خطر تنظيم داعش، ودعوتهم للسفر للتدرب على استخدام الأسلحة والمتفجرات، حيث قام بتوفير الدعم المالي والتنسيق لسفر الأفراد إلى إيران وجماعة حزب الله في لبنان.