انتشال جثث 9 مهاجرين على ساحل تركيا الغربي

أكد مسؤول محلي تركي أن جثث 9 مهاجرين ربما غرق بعضهم قبل 10 أيام أثناء محاولتهم الوصول لأوروبا بحرا ظهرت على سواحل تركيا الغربية في الأيام الأخيرة.

وقال الحاكم الإقليمي رسول جيليك إن الأمواج جرفت جثث 5 رجال وامرأة إلى شواطئ سيفري حصار قرب إزمير يوم الثلاثاء، مضيفا أن الأطباء يعتقدون أنهم غرقوا منذ 5 إلى 10 أيام.

وأعلن خفر السواحل في بيان منفصل إنه عثر على جثث فتاة وسيدتين قرب أيواليك في الشمال بعد أن انقلب قاربهم. كما أنقذ خفر السواحل 13 شخصا، لكن عملية البحث مستمرة عن رجلين وصبي.

وفي اتفاق أبرم في نهاية نوفمبر، وعدت تركيا بالمساعدة في الحد من تدفق المهاجرين إلى أوروبا مقابل الأموال وتأشيرات الدخول وتجديد المحادثات بشأن الانضمام للاتحاد الأوروبي، لكن المسؤولين الأوروبيين قالوا مرارا إن جهود تركيا للحد من قدوم المهاجرين قاصرة.