بالفيديو.. خطف لبنانيين في ليبيا والخارجية توضح

بعد تناقل فيديو يظهر لبنانيين مخطوفين في ليبيا بهدف الضغط على الدولة اللبنانية من أجل الإفراج عن هانيبال القذافي الموقوف في لبنان، أوضحت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية أن سفير لبنان في ليبيا محمد سكينة أفادها بأنه "تم اختطاف اللبنانيين محمد مصطفى نزهة وخالد مصطفى نزهة في بنغازي منذ حوالي شهر تقريباً، وأن عملية الخطف خلفيتها مالية لخلاف بين المخطوفين وشركائهما في مصلحة النجارة".

وأكد السفير للوزارة أن "الموضوع قيد المعالجة من قبل السفارة ومن قبل أهل المخطوفين بعيداً عن الإعلام".

وتخوف السفير أن "تكون عملية نشر الخبر على فيسبوك من قبل أية جهة تريد الاصطياد في الماء العكر ومن أجل الطمع في كسب المال".

من جهته، أكد توفيق نزهة، ابن عم محمد وخالد نزهة اللذين ظهرا في الفيديو لصحيفة "النهار" حصول عملية الخطف، ونقل عن والدة المخطوفين أنهما اختفيا منذ 22 يوماً، وهما مولودان في ليبيا، ويقطنان منطقة البيضا، ونادراً ما يقصدان لبنان، وبلدتهما العكارية المحمرة. ووفق نزهة، قامت العائلة بإبلاغ السفارة اللبنانية باختفائهما، ولم يتواصل الخاطفون مع العائلة. ويعمل محمد في النجارة، وأخوه في التصوير.

وتمنت شقيقة الشابين منال نزهة على الدولة "الاستجابة لمطالب الخاطفين تمهيدا للإفراج عن أخويها اللذين لا ذنب لهما في كل ما هو حاصل، وطوال حياتهما يعيشان في ليبيا، ولا يعرفان لبنان، ويعيشان مع الليبيين كالأخوة" .