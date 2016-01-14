تركيا قتلت 200 من داعش رداً على تفجير اسطنبول

أكد رئيس الوزراء التركي، أحمد داود أوغلو، الخميس، أن قوات برية تركية أطلقت النار 500 مرة على أهداف لتنظيم داعش في سوريا والعراق، ما أدى إلى مقتل نحو 200 من المتشددين، ردا على تفجير انتحاري في اسطنبول ألقيت مسؤوليته على تنظيم داعش.

وقال داود أوغلو خلال مؤتمر لسفراء تركيا عقد في أنقرة، إن تركيا ستنفذ ضربات جوية إذا اقتضت الضرورة، وستحافظ على "موقفها الحازم" حتى يغادر التنظيم المناطق الحدودية.

وقُتل الانتحاري الذي نفذ هجوم اسطنبول و10 سائحين ألمان في الهجوم الذي وقع يوم الثلاثاء.

وأعلن وزير الداخلية التركي، إفكان آلا، اليوم الخميس، أن 7 أشخاص احتجزوا للاشتباه في صلتهم بالتفجير الانتحاري.

وذكرت الخارجية الألمانية أن 7 ألمان جرحى يتلقون العلاج في مستشفيات باسطنبول، 5 منهم في العناية الفائقة.

وقال إفكان آلا للصحافيين في مؤتمر للسفراء في أنقرة: "بلغ عدد المعتقلين للاشتباه في صلتهم بهجوم اسطنبول 7 أشخاص. التحقيقات جارية على أوسع نطاق ممكن".

وكشفت تركيا سريعا أن المفجر- الذي قالت وسائل إعلام محلية إن اسمه نبيل فضلي، وعمره 28 عاما، هو الرجل الذي أخذت بصماته في مركز للهجرة قبل أسبوع.

وقال أوغلو إن بقايا جمجمة المهاجم ووجهه وأظافره التي عثر عليها في موقع الانفجار تطابقت مع السجلات الخاصة به.

ودخل الانتحاري، الذي فجّر نفسه وسط مجموعات سياحية يوم الثلاثاء قرب أشهر المعالم السياحية في اسطنبول، إلى البلاد بصفته لاجئا سوريا.

واستهدف تنظيم داعش تركيا، عقب انضمام أنقرة إلى التحالف الدولي ضد التنظيم الإرهابي في سوريا والعراق.