سقوط طائرة من سلاح الجو الأردني ونجاة الطيار

سقطت إحدى طائرات سلاح الجو الأردني أثناء رحلة تدريب تعرضت خلاله لعطل فني، فيما نجا طيارها، وفق بيان الجيش الأردني.

وقال البيان على لسان مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، إن الطائرة سقطت أثناء رحلة تدريب تعرضت خلالها لخلل فني، ما أدى إلى سقوطها ونجاة طيارها.

وعلى صعيد آخر، قال البيان إن قوات حرس الحدود أحبطت محاولة تسلل لشخص من جنسية أجنبية حاول اجتياز حدود المملكة إلى إحدى الدول المجاورة. ولم يشر البيان المقتضب إلى جنسية المتسلل، واكتفى بعبارة "أجنبية" أو الدولة التي كان المتسلل ينوي العبور إليها.

وكانت قوات حرس الحدود الأردنية تعاملت مع العديد من العمليات المشابهة كالتهريب، حيث قال الجيش في وقت سابق، إن عمليات التسلل والتهريب ارتفعت وتيرتها منذ بدء الأزمة السورية لتبلغ 300 في المئة مقارنة مع ما قبل 2011 أي قبل الأزمة السورية واشتداد الصراع.