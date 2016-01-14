بالصور.. مسلح يطلق النار على المواطنين في جاكرتا

أظهرت صور ثابتة تم نشرها رجلاً يحمل مسدساً وسط حشد من الناس الذين يجرون مبتعدين في وسط جاكرتا خلال هجوم بالأسلحة والقنابل الخميس، قالت الشرطة ووسائل إعلام إن منفذيه من تنظيم داعش.

ولم تشر أي معلومات إلى مصير الرجل وما إذا كان قد أوقف أو أنه من الذين فجروا أنفسهم لاحقاً.

وكان داعش أعلن رسميا مسؤوليته عن هجمات بالأسلحة والقنابل في وسط العاصمة الإندونيسية جاكرتا، ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص خمسة منهم مهاجمون.

في حين قال وزير الأمن العام الإندونيسي إن خمسة متشددين بينهم أجنبي قتلوا في الهجوم بوسط جاكرتا.

واستغرق الأمر من قوات الأمن نحو ثلاث ساعات لإنهاء الهجمات قرب مقهى ستاربكس ومتجر شهير في جاكرتا بعد أن تبادل نحو سبعة متشددين النار مع رجال الشرطة ثم فجروا أنفسهم.

وقُتل في الهجوم رجل شرطة ومواطن كندي مما يرفع عدد القتلى إلى سبعة منهم خمسة مهاجمين. وأُصيب 17 شخصا من بينهم هولندي. وقالت الشرطة إنها احتجزت اثنين من المهاجمين أحياء.