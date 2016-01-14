غضب بعد اعتقال حماس صحافياً وتعذيبه

أثارت أقوال الصحافي الفلسطيني، أيمن العالول، حول ما تعرض له من إهانات وتعذيب خلال فترة اعتقاله لدى جهاز الأمن الداخلي التابع لحماس، الكثير من السخط الشعبي ضد الحركة.

وعبر كثيرون عن رفضهم لسياسة الاعتقال على خلفية الاختلاف مع الحركة أو انتقادها.

وتساءل آخرون عن ماهية ظروف المعتقلين السياسيين في سجون الأمن الداخلي، ورفض كثيرون سياسة "التهم الجاهزة" التي تخيف بها الحركة المختلفين معها وعنها، حيث يشاع أن عناصر الأمن وجهوا للعالول تهمة التعامل مع "جهات خارجية"، وحصوله على أموال منها مقابل إثارة الفتن داخل قطاع غزة، وهي تهمة نفاها عنه أصدقاؤه والمقربون منه.

وأكد المقربون من الصحافي الفلسطيني أن العالول هو "فلسطيني تهمته الوحيدة أنه تحدث عن أوجاع أهالي غزة وهمومهم، وانتقد السلطات القائمة على حكم غزة".