لبنان: لا علاقة للمختطفين في ليبيا باعتقال نجل القذافي

نفى سفير دولة لبنان لدى ليبيا علاقة المختطفين اللبنانيين بليبيا باعتقال هانيبال نجل معمر القذافي.

وقال السفير محمد سكينة في تصريحات صحافية اليوم الخميس إن مواطنين لبنانيين اختطفوا منذ أكثر من شهر في بنغازي على خلفية خلاف مالي بينهم وبين شريك ليبي، ولا علاقه للحادث المذكور باعتقال نجل القذافي سيما وأن اختطاف اللبنانيين تم قبل اعتقاله.

وكانت صفحات ليبية تابعة لمؤيدي النظام السابق تناقلت مساء أمس الأربعاء تسجيلا مرئيا ظهر خلاله شابان لبنانيان ادعت هذه الصفحات انهما معتقلين لدى مؤيدي النظام السابق لمبادلتهما بنجل القذافي هانيبال المعتقل منذ أسابيع لدى السلطات اللبنانية

ومن جانبها، نقلت صحف لبنانية نداء أهالي المختطفين الاثنين الى المسؤولين المعنيين في الدولة اللبنانية وفي وزارة الخارجية بضرورة متابعة القضية والسعي في الإفراج عنهما.