لبنان.. ناشطون يقتحمون وزارة البيئة احتجاجاً على الفساد

اعتصم عدد من ناشطي الحراك المدني (حملتا طلعت ريحتكم وبدنا نحاسب) بلبنان في ساحة رياض الصلح على مقربة من السراي الحكومي في وسط بيروت، بالتزامن مع موعد انعقاد جلسة مجلس الوزراء، رفضا لما أسموه "منطق المافيا في ترحيل النفايات"، في حين دخلت مجموعة من الناشطين مبنى وزارة البيئة القريبة من مقر مجلس الوزراء.

ودعا المعتصمون في رياض الصلح، مع بدء انعقاد جلسة مجلس الوزراء، المواطنين للنزول إلى الشارع، والإعلان عن ثورة ضد الفساد. ودعوا في هتافاتهم إلى "رفع النفايات من الشوارع وتجميعها أمام الوزارات".

وحاول بعض المعتصمين من "بدنا نحاسب" في وسط بيروت، إزالة العوائق الحديدية، ورشقوا البيض باتجاه السراي الحكومي، وطلبوا من العناصر الأمنية، الوقوف جانبا وعدم اعتبار رمي البيض يستهدفهم. هذا وانضم عدد من عناصر الدفاع المدني إلى ساحة الاعتصام في وسط بيروت، وقد علا التصفيق تضامنا مع مطالبهم. وترك ناشطو حملة "بدنا نحاسب" و"طلعت ريحتكم" وبشكل مفاجئ ساحة رياض الصلح، وتوجهوا إلى وزارة البيئة في بناية اللعازارية.

اقتحام وزارة البيئة

إلى ذلك، دخل بعض الناشطين مبنى البيئة، في حين تعرض بعضهم للضرب من قبل القوى الأمنية لمنعهم من دخول المبنى. وتجري حالياً محاولات بالقوة لإخراج الناشطين الـ10 من حملة "بدنا نحاسب" و"طلعت ريحتكم" من داخل وزارة البيئة. وفي هذا السياق، أشارت الناشطة نعمت بدر الدين إلى أنه تم إخلاء موظفي الوزارة تسهيلا لدخول القوى الأمنية.

من جهتها، أشارت حملة "بدنا نحاسب" على صفحتها الرسمية على فيسبوك إلى أن عدد المعتقلين من الناشطين بلغ 17 شخصاً.