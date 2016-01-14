مقتل فلسطينيين برصاص إسرائيلي بالضفة

قتل فلسطينيان برصاص الجيش الإسرائيلي، الخميس، في الضفة الغربية المحتلة.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنه تمت مهاجمة سيارة عسكرية تابعة له شمال مدينة نابلس.

وبحسب البيان، فإنه "عندما خرج الجنود من السيارة لفحص الوضع، قام مهاجم بإخراج سكين وطعن وأصاب جندياً إسرائيلياً".

وأضاف "ردت القوة وأطلقت النار على المهاجم ما أدى إلى مقتله"، دون إيضاح مدى إصابة الجندي.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتل "مواطن فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في منطقة حاجز الـ17" قرب مدينة نابلس.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن الرجل يدعى هيثم ياسين من قرية عصيرة الشمالية القريبة من مكان الحاجز.

وكان شاب فلسطيني آخر، قتل صباح الخميس برصاص الجيش الإسرائيلي عند مفرق بيت عينون قرب الخليل في الضفة الغربية المحتلة بدعوى محاولة طعن جندي إسرائيلي بسكين.