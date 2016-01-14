ممثل كوميدي أصبح رئيساً لبلده يبدأ مهامه رسمياً

يبدأ الممثل الكوميدي السابق، جيمي موراليس، بممارسة مهامه رسميا، كرئيس لغواتيمالا، بعد فوزه في الانتخابات في نهاية العام المنصرم.

وكان موراليس قد فاز فوزاً ساحقاً في شهر اكتوبر الماضي، على رئيس البلاد السابق "أوتو مولينا" الذي أثرت فضائح فساد على شعبيته التي تدهورت الى حد كبير، مما مكن الممثل الكوميدي السابق، من استغلال هذا الظرف وتحقيق فوز كاسح أوصله الى السلطة في بلاده.

وعلى الرغم من أن الحزب الذي ترشح على أساسه موراليس لايمتلك مقاعد كثيرة في البرلمان، إلا أنه وضع على أجندته أولويات لتحقيقها، يقف على رأسها محاربة الفساد ومكافحة العنف المستشري في البلاد، كما أنه وعد ناخبيه بحكم نزيه خال من الفساد أو بقايا الإرث السابق لعهده.

موراليس يبلغ من العمر 47 عاماً ويتخوف بعض المراقبين من قلة خبرته بالسياسةـ إلا أنه حاز على ثقة الناس وحقق نسبة تزيد عن الـ 70% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي خاضها باسم "حزب جبهة التقارب الوطني".